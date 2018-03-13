Призер конкурса прогнозов «Деньги КорЛЕОНе» от «Рейтинга Букмекеров» и БК «Леон» Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов «РБ», дал прогноз на матч Хуан Мартин Дель Потро — Давид Феррер в рамках 3-го круга теннисного турнира серии Masters в Индиан-Уэллс.
Дель Потро идет победной поступью с Акапулько, где отдал лишь сет в матче второго круга как раз спортсмену из Испании. Если сравнить обоих спортсменов тогда и сейчас, то я выделю Дель Потро. У него титул, хороший подъем в очках, здесь выполненная защита и реальная возможность пройти дальше. Если первые круги в Акапулько были грязные, то сейчас подача летит, двойных просто нет. Дель Потро под настроение играет весьма и весьма успешно.
Феррер в целом хорош и первый сет заставил Сандгрена засомневаться в возможности набирать очки на второй подаче. С Дель Потро такого не случится, он до второй подачи дело не доведет. Не жду, что встреча затянется, все же мягко играет Феррер.