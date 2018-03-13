Хуан Мартин Дель Потро — Давид Феррер. Прогноз Михаила Самохина

Дель Потро идет победной поступью с Акапулько, где отдал лишь сет в матче второго круга как раз спортсмену из Испании. Если сравнить обоих спортсменов тогда и сейчас, то я выделю Дель Потро. У него титул, хороший подъем в очках, здесь выполненная защита и реальная возможность пройти дальше. Если первые круги в Акапулько были грязные, то сейчас подача летит, двойных просто нет. Дель Потро под настроение играет весьма и весьма успешно.

Феррер в целом хорош и первый сет заставил Сандгрена засомневаться в возможности набирать очки на второй подаче. С Дель Потро такого не случится, он до второй подачи дело не доведет. Не жду, что встреча затянется, все же мягко играет Феррер.