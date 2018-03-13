«Рома» — «Шахтер». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

Матч начнется в 22:45 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь. Напомним, что в первом матче «Шахтер» победил со счетом 2:1.