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«Рома» — «Шахтер». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)
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«Рома» — «Шахтер». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск) 

Советский спорт 13 марта 2018
Матч начнется в 22:45 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь. Напомним, что в первом матче «Шахтер» победил со счетом 2:1.
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