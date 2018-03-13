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Шахматисты из Хорошевки отличились на городском турнире
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Шахматисты из Хорошевки отличились на городском турнире 

Управа района Хорошевский города Москвы 13 марта 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В шахматном клубе «Интеллект» из Хорошевки подвели итоги участия воспитанников клуба в городских турнирах за февраль. На этот раз отличились Андрей Комаровских (7 очков из 7 возможных в полуфинале до 9 лет в ШК «Мыслитель»), Владимир Комиссаров — 2 место в турнире «ПШС», Мария Томилина — турнир «ПШС».
Но особняком стоит неожиданный успех восходящей звезды клуба Владимира Амирджаняна, который занял 1 место в высшей лиге «РШШ», выиграв и обойдя соперников, значительно превосходящих его, как в рейтинге, так и по годам.
Отличный результат в том же турнире показал и Саркис Саркисян, растущий на глазах. (то)
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