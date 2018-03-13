Мартич победила Вондроушову и сыграет с Халеп в Индиан-Уэллсе

Хорватка Петра Мартич стала первой четвертьфиналисткой турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, победив чешку Маркету Вондроушову — 6:3, 7:6 (7:4). Во второй партии Мартич повела со счётом 5:3, затем Вондроушова сделала два брейка и не сумела подать на сет.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Мартич сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Вондроушовой 2 подачи навылет, 11 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Следующей соперницей Петры станет первая ракетка мира, румынка Симона Халеп.