Южный отыграл два матчбола и победил Эбдена на челленджере в Ирвинге

Россиянин Михаил Южный пробился во второй круг челленджера в Ирвинге (США), одолев австралийца Мэттью Эбдена — 3:6, 6:1, 7:6 (7:4). В 12-м гейме решающей партии Южный отыграл два матчбола на своей подаче. Поединок продолжался 1 час 39 минут. Южный выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Эбдена 5 подач навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Следующим соперником Южного станет либо немец Максимильян Мартерер (6), либо австралиецАлекс де Минор (WC).