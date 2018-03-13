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Южный отыграл два матчбола и победил Эбдена на челленджере в Ирвинге
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Южный отыграл два матчбола и победил Эбдена на челленджере в Ирвинге 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Россиянин Михаил Южный пробился во второй круг челленджера в Ирвинге (США), одолев австралийца Мэттью Эбдена — 3:6, 6:1, 7:6 (7:4). В 12-м гейме решающей партии Южный отыграл два матчбола на своей подаче.
Поединок продолжался 1 час 39 минут. Южный выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Эбдена 5 подач навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Следующим соперником Южного станет либо немец Максимильян Мартерер (6), либо австралиецАлекс де Минор (WC).
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