Уильямс обыграла Севастову в Индиан-Уэллсе

Винус Уильямс обыграла Севастову и вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллса

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время 37-летняя американка, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, реализовала 4 брейк-пойнта из 9, сделала 2 эйса и допустила 9 двойных ошибок. Севастова реализовала 3 брейк-пойнта из 6, сделала 1 эйс и допустила 6 двойных ошибок.