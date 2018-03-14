Уильямс обыграла Севастову в Индиан-Уэллсе

Американка Винус Уильямс (8) вышла в четвертьфинал турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, победив Анастасию Севастову (20) из Латвии со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время 37-летняя американка, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, реализовала 4 брейк-пойнта из 9, сделала 2 эйса и допустила 9 двойных ошибок. Севастова реализовала 3 брейк-пойнта из 6, сделала 1 эйс и допустила 6 двойных ошибок.
Следующей соперницей Винус Уильямс станет победительница пары Даниэль Коллинз (США) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 27).