Федерер в двух сетах обыграл Шарди и вышел в четвертьфинал Индиан-Уэллса

Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе, в двух сетах обыграв француза Жереми Шарди — 7:5, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Федерер реализовал 2 брейк-пойнта из 5, не дав сопернику ни единой возможности взять гейм на его подаче. Также швейцарец не допустил ни одной двойной ошибки за матч.

Шарди, занимающий сотое место в рейтинге ATP, исполнил 2 эйса.

Следующим соперником Федерера станет теннисист из Южной Кореи Чхун Хён (23).