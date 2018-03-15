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Федерер в двух сетах обыграл Шарди и вышел в четвертьфинал Индиан-Уэллса
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Федерер в двух сетах обыграл Шарди и вышел в четвертьфинал Индиан-Уэллса 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе, в двух сетах обыграв француза Жереми Шарди — 7:5, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Федерер реализовал 2 брейк-пойнта из 5, не дав сопернику ни единой возможности взять гейм на его подаче. Также швейцарец не допустил ни одной двойной ошибки за матч.
Шарди, занимающий сотое место в рейтинге ATP, исполнил 2 эйса.
Следующим соперником Федерера станет теннисист из Южной Кореи Чхун Хён (23).
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