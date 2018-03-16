Федерер вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв Хёна

Швейцарец Роджер Федерер стал вторым полуфиналистом мужского турнира в Индиан-Уэллсе. В 1/4 финала первая ракетка мира в двух сетах со счётом 7:5, 6:1 обыграла корейца Чхун Хёна (26).

Матч продолжался 1 час 22 минуты 47 секунд. За это время Федерер сделал 12 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 5 брейк-пойнтов. Хён, в свою очередь, не сумел заработать ни одного эйса, записал в пассив 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер встретится с хорватом Борной Чоричем (49).