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Федерер вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв Хёна
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Федерер вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв Хёна 

Чемпионат.com 16 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Швейцарец Роджер Федерер стал вторым полуфиналистом мужского турнира в Индиан-Уэллсе. В 1/4 финала первая ракетка мира в двух сетах со счётом 7:5, 6:1 обыграла корейца Чхун Хёна (26).
Матч продолжался 1 час 22 минуты 47 секунд. За это время Федерер сделал 12 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 5 брейк-пойнтов. Хён, в свою очередь, не сумел заработать ни одного эйса, записал в пассив 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта.
В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер встретится с хорватом Борной Чоричем (49).
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