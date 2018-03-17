17 эйсов помогли Раоничу пробиться в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Канадец Милош Раонич пробился в полуфинал турнира категории «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. Теннисист, получивший от организаторов 32-й номер посева, обыграл американца Сэма Куэрри (18) со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час и 52 минуты. Раонич выполнил 17 подач навылет и допустил 6 двойных ошибок. Куэрри сделал 9 эйсов и 1 раз ошибся на подаче. Американец реализовал 3 брейк-пойнта из 9, а канадец — 3 из 5.