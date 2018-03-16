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Касаткина сравнила себя с Месси и Иньестой
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Российская теннисистка Касаткина сравнила себя с Месси и Иньестой 

ТАСС 22 часа назад
Фото: ТАСС
Российская теннисистка Дарья Касаткина сравнила себя с футболистами "Барселоны" — Лионелем Месси и Андресом Иньестой. Слова Касаткиной приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
"Я хочу назвать Месси, — ответила Касаткина на просьбу сравнить себя с кем-то из футболистов. — Или, может быть, даже Иньеста, или оба".
В среду Касаткина обыграла в четвертьфинале турнира WTA в Индиан-Уэлсе немку Ангелику Кербер со счетом 6:0, 6:2. В полуфинале турнире она сыграет с американкой Винус Уильямс.
"У меня нет никаких ожиданий от матча, — сказала Касаткина. — Я просто хочу сыграть завтра на центральном корте вечером. Возможно, я лучше играю днем, но вечером идет особенная игра, от самого сердца".
Касаткина занимает 19-е место в рейтинге WTA.
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