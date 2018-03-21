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Бронзовая медаль в активе Абдулы Абдулжалилова на турнире «Большой шлем» в Екатеринбурге
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Бронзовая медаль в активе Абдулы Абдулжалилова на турнире «Большой шлем» в Екатеринбурге 

Mirmol.ru 58 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Бронзовая медаль в активе Абдулы Абдулжалилова на турнире «Большой шлем» в ЕкатеринбургеВоспитанник дагестанской школы дзюдо Абдула Абдулжалилов завоевал бронзовую медаль на представительном турнире Гран-при «Большой шлем».
Международные соревнования состоялись 17-18 марта в Екатеринбурге. Абдулжалилов выступал в весовой категории до 66 кг.
В полуфинале турнира дагестанец проиграл своему соотечественнику, чеченцу Якубу Шамилову, однако в малом финале за «бронзу» взял верх над земляком Исой Исаевым.
В призеры соревнований Абдула Абдулжалилов на турнире в Екатеринбурге попадает во второй раз. На турнире образца прошлого года дагестанец праздновал победу.
Фото: judo.ru
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