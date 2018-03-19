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Дарья Касаткина стала первой ракеткой России
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Дарья Касаткина стала первой ракеткой России 

Говорит Москва 8 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Как уточняет РИА Новости, в финале первенства Касаткина уступила японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 2:6.
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