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Видеообзор финала турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
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Видеообзор финала турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Американцы Джон Иснер и Джек Сок стали победителями турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде, обыграв соотечественников: братьев Боба и Майка Брайанов со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2). Финальный матч продолжался 1 час 29 минут. В первом сете обе пары стабильно удерживали свою подачу, несмотря на то, что Боб и Майк имели пять брейк-пойнтов. Во втором сете при счёте 3:3 соперники обменялись брейками, и судьба титула решалась на тай-брейке, где более удачливыми оказались Иснер и Сок, выигравшие три очка на подаче Брайанов.
Посмотреть видеообзор финала можно на «Чемпионате».
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