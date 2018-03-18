Видеообзор финала турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Американцы Джон Иснер и Джек Сок стали победителями турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде, обыграв соотечественников: братьев Боба и Майка Брайанов со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2). Финальный матч продолжался 1 час 29 минут. В первом сете обе пары стабильно удерживали свою подачу, несмотря на то, что Боб и Майк имели пять брейк-пойнтов. Во втором сете при счёте 3:3 соперники обменялись брейками, и судьба титула решалась на тай-брейке, где более удачливыми оказались Иснер и Сок, выигравшие три очка на подаче Брайанов.

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