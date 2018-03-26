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Макарова и Веснина вышли в 1/4 финала турнира в Майами
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Теннисистки Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал парного турнира в Майами 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Reuters
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде, сообщает ТАСС.
Во встрече второго раунда они обыграли британок Йоханну Конту и Хитер Уотсон со счетом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте один час 31 минуту.
В следующем раунде Макарова и Веснина встретятся с победительницами пары Людмила Киченок (Украина) / Алла Кудрявцева (Россия) и Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).
Теннис. Майами-2018. Женщины. Парный разряд. 2-й кругЕкатерина Макарова / Елена Веснина (Россия) — Йоханна Конта / Хитер Уотсон (Великобритания) — 7:5, 6:4
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