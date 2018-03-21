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Одержав волевую победу над Плишковой, Саснович сыграет с Павлюченковой в Майами
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Одержав волевую победу над Плишковой, Саснович сыграет с Павлюченковой в Майами 

Чемпионат.com 20 часов назад
Фото: Reuters
Белоруска Александра Саснович пробилась во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), одолев чешку Кристину Плишкову в трёх партиях — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Саснович проигрывала со счётом 1:6, 3:5, а затем уступала с тем же счётом 3:5 в решающем сете.
Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Саснович выполнила 4 эйса, допустила 9 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Плишковой 13 подач навылет, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Следующей соперницей белоруски станет россиянкаАнастасия Павлюченкова.
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