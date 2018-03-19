Медведев поднялся на пять строчек в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся на 52-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов— профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.
Благодаря победе на турнире в Индиан-Уэлсе на шестое место поднялся аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Первая пятерка рейтинга не изменилась.
Рейтинг ATP от 19 марта:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 9660 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9370
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4905
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4600
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4505
6 (8). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4155
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3675
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3235
9 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3190
10 (12). Лука Пуй (Франция) — 2420
34 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1393…
41 (41) Карен Хачанов (Россия) — 1220…
52 (57) Даниил Медведев (Россия) — 959…
88 (76) Евгений Донской (Россия) — 641.