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Хамшик не сыграет на Кубке короля Таиланда
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Хамшик не сыграет на Кубке короля Таиланда 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Главный тренер сборной Словакии Ян Козак сообщил, что полузащитник «Наполи» Марек Хамшик не сыграет на Кубке короля Таиланда. В полуфинале товарищеского турнира словаки встретятся с ОАЭ.
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