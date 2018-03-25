Ещё
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

Второй ракетке мира во время матча пожелали смерти родственников 

Lenta.ru 46 минут назад
Датская теннисистка Каролин Возняцки после матча на турнире в Майами против Моники Пуиг обратилась к организаторам, рассказав о том, какое давление оказывалось на нее во время встречи. Обращение спортсменка опубликовала в Twitter.
«Прошлой ночью я проиграла в сложнейшем матче прекрасной теннисистке и подруге Монике Пуиг. Я понимаю, что теннис — это игра, в которой есть место и победам, и поражениям. Но вчера среди болельщиков были люди, которые оскорбляли мою семью, желая смерти моим родителям, обзывали меня словами, которые я не могу написать», — написала Возняцки.
Вторая ракетка мира отметила, что ее 10-летнего племянника и мужа в грубой форме попросили замолчать.
«Охрана и другой персонал не пресекали это, а даже поощряли происходящее. Я не против поддержки любимых игроков, даже несмотря на напряженную атмосферу, но когда боление выходит за рамки дозволенного, это становится невыносимым для участников матча», — отметила 27-летняя датчанка.
Теннисный матч закончился победой Пуиг. Пуэрториканка одолела Возняцки в 1/32 финала со счетом 0:6, 6:4, 6:4.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт80
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас25
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой112
Плющенко обратился к Загитовой149
Королева дала слабину: на Загитову началась охота32
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение