Второй ракетке мира угрожали во время матча

«Охрана и другой персонал не пресекали это, а даже поощряли происходящее. Я не против поддержки любимых игроков, даже несмотря на напряженную атмосферу, но когда боление выходит за рамки дозволенного, это становится невыносимым для участников матча», — отметила 27-летняя датчанка.

Вторая ракетка мира отметила, что ее 10-летнего племянника и мужа в грубой форме попросили замолчать.