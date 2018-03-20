Спортсмены центра «На Сумском» выступят в ¼ финала городского турнира по настольному теннису

Команда центра внешкольной работы «На Сумском» по настольному теннису выступит в ¼ финала соревнований Школьной спортивной лиги. Первый круг турнира стартовал в минувший понедельник, 19 марта.

Как отмечено на сайте ЦВР «На Сумском», соревнования проходили среди спортсменов 2006-2008 годов рождения. Площадкой проведения стал образовательный центр «Протон».

Ребята из районного учреждения встретились в противостоянии с командой принимающей стороны, а также школ №1980 и №1002. Уверенно обойдя своих соперников, со счетом 5:0 в свою пользу спортсмены Чертанова Северного вышли в ¼ финала.

Тренером ребят является педагог дополнительного образования Михаил Попов

Фото: ЦВР «На Сумском»