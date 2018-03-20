Медведев, Андерсон, Карреньо-Буста сыграют на турнире ATP 250 в Эшториле

Стал известен состав участников на турнир категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), который состоится на грунтовых кортах с 30 апреля по 6 мая, перед «Мастерс 1000» в Мадриде. Посев возглавит южноафриканец Кевин Андерсон , восьмая ракетка мира.

Действующий чемпион турнира — Пабло Карреньо-Буста. В финале он переиграл Жиля Мюллера, который в этом году также выступит в Эшториле.