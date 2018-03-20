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Медведев, Андерсон, Карреньо-Буста сыграют на турнире ATP 250 в Эшториле
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Медведев, Андерсон, Карреньо-Буста сыграют на турнире ATP 250 в Эшториле 

Чемпионат.com 5 часов назад
Стал известен состав участников на турнир категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), который состоится на грунтовых кортах с 30 апреля по 6 мая, перед «Мастерс 1000» в Мадриде. Посев возглавит южноафриканец Кевин Андерсон, восьмая ракетка мира.
Из россиян в Португалию отправится только Даниил Медведев. Также в Эшториле сыграют испанцы Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос-Виньолас и Давид Феррер, австралиец Ник Кирьос, британец Кайл Эдмунд, француз Бенуа Пэр, американец Теннис Сандгрен, грек Стефанос Циципас и другие теннисисты.
Действующий чемпион турнира — Пабло Карреньо-Буста. В финале он переиграл Жиля Мюллера, который в этом году также выступит в Эшториле.
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