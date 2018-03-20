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Джокович, Медведев, Рублёв и Хачанов сыграют в парном разряде турнира в Майами
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Джокович, Медведев, Рублёв и Хачанов сыграют в парном разряде турнира в Майами 

Чемпионат.com 3 часа назад
Серб Новак Джокович выступит в парном разряде турнира серии «Мастерс-1000» в Майами. Новак сыграет в дуэте со своим соотечественником Виктором Троицки. В первом круге их соперниками станут хорват Никола Мектич и австриец Александр Пейя.
Россиянин Даниил Медведев в паре с французом Адрианом Маннарино поспорят за выход во второй круг с индийцем Роханом Бопанной и французом Эдуардом Роже-Вассленом. Первыми соперниками Андрея Рублёва и Карена Хачанова станут француз Фабрис Мартен и хорват Франко Шкугор.
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