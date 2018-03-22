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Павлюченкова победила Саснович и сыграет с Кербер в третьем круге в Майами
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Павлюченкова победила Саснович и сыграет с Кербер в третьем круге в Майами 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Анастасия Павлюченкова (23) пробилась в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Майами, одолев представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 57 минут. Павлюченкова выполнила 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Саснович 4 эйса и 4 двойные ошибки, она упустила 15 брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
За выход в четвёртый круг Павлюченкова поспорит с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер (10), которая ранее обыграла шведку Юханну Ларссон.
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