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Победы Азаренко и Халеп — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Майами
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Победы Азаренко и Халеп — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Майами 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Румынская теннисистка Симона Халеп (1) одержала волевую победу во втором круге турнира категории Premier Mandatory в Майами, обыграв представительницу Франции Осеан Доден со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
Матч продолжался 2 часа и 7 минут. Халеп выполнила 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Доден 5 подач навылет, 16 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.
В третьем круге Халеп, занимающая 1-е место в рейтинге WTA, скрестит ракетки с польской спортсменкой Агнешкой Радваньской, которая ранее обыграла бельгийку Элисон ван Эйтванк.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (186) во втором круге женского турнира в Майами обыграла американкуМэдисон Кис (15). Встреча продолжалась 1 час 18 минут и досрочно завершилась во втором сете из-за травмы Кис — 7:6 (7:5), 2:0.
Азаренко допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта. Кис, в свою очередь, 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и выиграла 2 брейк-пойнта.
В третьем круге турнира в Майами Виктория Азаренко встретится с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (17).
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