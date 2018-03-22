Шарди победил Дутру да Силву, Ммо и Джарри вышли во второй круг Майами

Француз Жереми Шарди вышел во второй круг турнира в Майами, со счётом 6:3, 7:6 (7:2) обыграв представителя Бразилии Рожериу Дутру да Силву (Q).

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Шарди реализовал 2 брейк-пойнта из 7, а его противник — 1 брейк-пойнт из 7.