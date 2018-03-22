Шарди победил Дутру да Силву, Ммо и Джарри вышли во второй круг Майами 

Француз Жереми Шарди вышел во второй круг турнира в Майами, со счётом 6:3, 7:6 (7:2) обыграв представителя Бразилии Рожериу Дутру да Силву (Q).
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Шарди реализовал 2 брейк-пойнта из 7, а его противник — 1 брейк-пойнт из 7.
В других матчах первого круга американец Майкл Ммо, уступая по ходу встречи, в трёх сетах победил своего соотечественника Кристофера Юбенкса — 4:6, 6:4, 6:3, а чилиец Николас Джарри в двух сетах справился с британским теннисистом Кэмероном Норри — 7:6 (7:3), 6:2.