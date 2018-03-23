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Кузнецова взяла всего четыре гейма у Дияс на турнире в Майами
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Кузнецова взяла всего четыре гейма у Дияс на турнире в Майами 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий раунд крупного турнира в Майами. Со счетом 6:1, 6:3 ее обыграла Зарина Дияс из Казахстана. Кузнецова за весь матч ни разу не добралась до брейк-пойнтов. Дияс один раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Следующей соперницей теннисистки из Казахстана станет Карина Виттефт (Германия).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Зарина Дияс (Казахстан) — Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 18) — 6:1, 6:3
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