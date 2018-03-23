Кузнецова взяла всего четыре гейма у Дияс на турнире в Майами

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Гарсия выиграла всего четыре гейма в матче в Риске во Флориде

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