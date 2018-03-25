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Керри и Вердаско вышли в третий раунд турнира в США
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Керри и Вердаско вышли в третий раунд турнира в США 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
Во втором круге крупного турнира в Майами американец Сэм Керри переиграл молдаванина Раду Албота — 7:6 (7:4), 6:1. В другой встрече испанец Фернандо Вердаско обыграл своего соотечественника Гильермо Гарсию-Лопеса — 4:6, 6:0, 6:2.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сэм Керри (США, 11) — Раду Албот (Молдавия) — 7:6 (7:4), 6:1  Фернандо Вердаско (Испания, 31) — Гильермо Гарсия Лопес (Испания) — 4:6, 6:0, 6:2
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