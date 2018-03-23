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Россиянин чуть не подрался с соперником из-за туалета
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Матч теннисиста Медведева на турнире в Майами едва не закончился стычкой с соперником 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Матч российского теннисиста Даниила Медведева на турнире в американском Майами едва не закончился стычкой с соперником Стефаносом Циципасом из Греции; россиян дал волю эмоциям, поскольку его разозлило поведение оппонента.
Медведев в четверг победил Циципаса в первом раунде турнира в трех партиях — 2:6, 6:4, 6:2. После традиционного рукопожатия в конце матча россиянин, услышав оскорбление в свой адрес, предъявил претензии сопернику.
"У тебя какие-то проблемы? Ты срочно выходишь в туалет на 5 минут по ходу (третьего решающего сета), потом задеваешь сетку при ударе и даже не извиняешься, думаешь, ты хороший мальчик? Посмотри на меня!" — сказал Медведев, обращаясь к греку.
"Он начал это. Вы считаете, это нормально? — повторив оскорбительные слова, заявил Медведев судье, который не пускал россиянина к Циципасу. — Он маленький ребенок, который не знает, как нужно сражаться. Если бы он ничего не сказал, у меня бы не было с ним проблем. Но если он сказал и хочет драться, пусть делает это, а он даже не смотрит на меня!"
Следующим соперником Медведева на "Мастерсе" в Майами будет 4-я ракетка турнира представитель Германии Александр Зверев.
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