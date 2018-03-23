Сборная Словакия в отсутствие Гамшика обыграла ОАЭ

Сборная Словакии одержала победу над ОАЭ в рамках международного турнира, который проходит в Таиланде. На перерыв словаки ушли, ведя в счете (2:0).

На 42-й минуте Альберт Руснак вывел свою команду вперед, а спустя три минуты отличился Михал Дюриш — 2:0. Сборная ОАЭ отыграла один мяч на 73-й минуте, но не смогла уйти от поражения.

Отметим, что Словакии на турнире не сможет помочь полузащитник и капитан «Наполи» Марек Гамшик . Хавбеку удалили миндалины, и футболист.

В турнире также принимают участие сборные Таиланда и Габона.

Бангкок (Таиланд), Товарищеский матчСловакия — ОАЭ 2:1 (2:0) Голы: Руснак, 42 (1:0); Дюриш, 45 (2:0); Халили, 73 (2:1).