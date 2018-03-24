Димитров успешно стартовал на турнире во Флориде 

Спорт-Экспресс: последние новости

Дель Потро обыграл Хаасе и вышел на Нишикори в Майами

Раонич - в третьем круге турнира в Майами, Гоффен вылетел

Гарсия выиграла всего четыре гейма в матче в Риске во Флориде