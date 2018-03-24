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Димитров успешно стартовал на турнире во Флориде
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Димитров успешно стартовал на турнире во Флориде 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Болгарин Григор Димитров вышел в третий раунд турнира серии «Мастерс-1000» в Майами. Со счетом 4:6, 6:2, 6:1 он переиграл немца Максимилиана Мартерера. Димитров выполнил четыре эйса и четыре раза взял чужую подачу. В третьем раунде болгарский теннисист встретится с французом Жереми Шарди.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария, 3) — Максимилиан Мартерер (Германия) — 4:6, 6:2, 6:1
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