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Хачанов обыграл Копила и может встретиться с Андерсоном в Майами
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Хачанов обыграл Копила и может встретиться с Андерсоном в Майами 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянин Карен Хачанов (32) пробился в третий раунд «Мастерс 1000» в Майами (США), обыграв румына Мариуша Копила в двух партиях — 7:5, 6:3. На старте второго сета Копил сделал брейк, но Хачанов моментально отыгрался.
Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Хачанов выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Копила 6 подач навылет, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Следующим оппонентом Хачанова станет либо южноафриканец Кевин Андерсон (6), либо грузин Николоз Басилашвили.
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