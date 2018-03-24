Хачанов обыграл Копила и может встретиться с Андерсоном в Майами

Россиянин Карен Хачанов (32) пробился в третий раунд «Мастерс 1000» в Майами (США), обыграв румына Мариуша Копила в двух партиях — 7:5, 6:3. На старте второго сета Копил сделал брейк, но Хачанов моментально отыгрался. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Хачанов выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Копила 6 подач навылет, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Следующим оппонентом Хачанова станет либо южноафриканец Кевин Андерсон (6), либо грузин Николоз Басилашвили