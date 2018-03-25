Анжелик Кербер: Я хорошо настроилась на матч с Павлюченковой 

— Я знаю, чего от нее ожидать. Мы играли в прошлом году три раза, и я все три встречи проиграла.
Сегодня я была очень заряжена и мотивирована на каждый розыгрыш. Плюс, я немного изменила свою игру по сравнению с нашими последними встречами.
Павлюченкова проиграла Кербер в третьем круге турнира в Майами
Я была более агрессивна, хорошо передвигалась, хорошо подавала. Матч был непростой матч, но я все же сумела выиграть в двух сетах. Подача была очень важна, особенно в первом сете. Я старалась с первого очка до последнего я старалась играть в свой теннис. В конце я заволновалась, но все же сумела победить, и это очень приятное чувство, рассказала Кербер.
За выход в четвертьфинал Анжелик Кербер сыграет со 125-й ракеткой мира Яфань Ван (Q).