Анжелик Кербер: Я хорошо настроилась на матч с Павлюченковой

— Я знаю, чего от нее ожидать. Мы играли в прошлом году три раза, и я все три встречи проиграла.

Сегодня я была очень заряжена и мотивирована на каждый розыгрыш. Плюс, я немного изменила свою игру по сравнению с нашими последними встречами.

Павлюченкова проиграла Кербер в третьем круге турнира в Майами

Я была более агрессивна, хорошо передвигалась, хорошо подавала. Матч был непростой матч, но я все же сумела выиграть в двух сетах. Подача была очень важна, особенно в первом сете. Я старалась с первого очка до последнего я старалась играть в свой теннис. В конце я заволновалась, но все же сумела победить, и это очень приятное чувство, рассказала Кербер.