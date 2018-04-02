Новый тренер и «охота за яйцами»: Шарапова идет на поправку 

Российская теннисистка Мария Шарапова продолжает восстановление после рецидива травмы левого предплечья — уже с новым тренером. После завершения сотрудничества с голландцем Свеном Гренефельдом спортсменка возобновила работу со шведским специалистом Томасом Хогстедтом, который привел ее к победе на «Ролан Гаррос» в 2012 году. Кроме того, россиянка объявила в своих социальных сетях «охоту за пасхальными яйцами» и скорое приближение «ленивых тренировок» из-за выпуска новых конфет.
После поражения в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе от японки Наоми Осаки (4:6, 4:6) Мария Шарапова решила отказаться от участия в соревнованиях в Майами из-за рецидива травмы левого предплечья и сконцентрировалась на подготовке к матчам на кортах Штутгарта, которые состоятся с 21 по 29 апреля.
Кроме того, после четырех лет тренировок под руководством Свена Гренефельда россиянка приняла решение расстаться со специалистом.
Шарапова нашла замену быстро, обратившись за помощью к своему бывшему наставнику Томасу Хогстедту.
После расставания с россиянкой тренер готовил к соревнованиям канадку Эжени Бушар и американку Мэдисон Кис, однако недавно он был замечен в академии Ника Боллетьери в Брейдентоне, где Шарапова проводит подготовку к предстоящим турнирам. Впрочем, официально информацию о возобновлении сотрудничества пока не подтвердила ни одна из сторон.
Ранее российская теннисистка работала со шведским специалистом с января 2011 года по июль 2013-го.
В этот период спортсменка выиграла «Ролан Гаррос» и стала обладательницей серебряной медали Олимпиады в Лондоне.
В данный момент Шарапова проводит подготовку к ближайшим турнирам на корте и в тренажерном зале. Спортсменка поделилась с болельщиками в твиттере видео, на котором она выполняет силовые упражнения.
«Подготовка к охоте за пасхальными яйцами», — добавила Шарапова необычную подпись.
В преддверии Пасхи теннисистка также объявила о выпуске нового вида своих конфет.
Напомним, в 2012 году Шарапова основала свою торговую марку, под которой производятся фруктовый жевательный мармелад, шоколад и жевательная резинка.
«Счастливая Пасха выглядит именно так! Сегодня мне прислали новые трюфели. Честно говоря, завтрашняя тренировка обещает быть немного ленивой», — написала Шарапова в инстаграме.
Восстановление теннисистки проходит на фоне недовольства болельщиков частым снятием Шараповой с соревнований.
После отказа от участия в турнире в Майами один из поклонников россиянки пожаловался, что он покупал билеты на соревнования с ее участием, но она неизменно снималась с турниров.
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» ответила на упреки болельщика.
«Мне «заморозили» левую руку за 30 минут до первого матча на турнире в Индиан-Уэллсе, чтобы я могла провести игру без постоянной боли, которая преследует меня в последние несколько месяцев.
Вы не правы, если думаете, что я заранее знала о том, что не приеду в Майами, и не захотела предупредить. Мне действительно очень жаль, что вы купили билеты для вашей подруги, которая хотела посмотреть на мою игру», — написала Шарапова.
В январе 2018 года россиянку заметили в компании с британским бизнесменом Александром Гликсом. Он является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании. Сообщают, что миллионер даже выучил русский язык ради теннисистки.
После новостей о романе с Гликсом Шарапова поделилась с болельщиками впечатлениями от похода вместе со своей мамой в музей The Broad в Лос-Анджелесе. Теннисистка выложила фотографию на фоне картины Джаспера Джонса с изображением флага США.
Не все фанаты оценили снимок россиянки. Некоторые ее подписчики обвинили ее в отсутствии патриотизма.
«Надеюсь, Мария, вы на него не молитесь», «Патриотично? Нет, конечно. Но и Маша уже не наша. Никогда она уже не вернется», — писали фанаты в комментариях.
На данный момент Шарапова занимает 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В 2018 году она приняла участие в четырех турнирах. На первом из них, который прошел в китайском Шэньчжэне, спортсменка завершила выступление в четвертом раунде, с Australian Open вылетела в третьем круге, а в Дохе и в Индиан-Уэллсе покидала соревнования уже после первого.
Что касается будущего теннисистки, то, помимо турнира в Штутгарте, Шарапова заявила о желании выступить в Мадриде (5 — 12 мая), Риме (4 — 20 мая) и на «Ролан Гаррос» (27 мая — 10 июня).