Новый тренер и «охота за яйцами»: Шарапова идет на поправку

После поражения в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе от японки Наоми Осаки (4:6, 4:6) Мария Шарапова решила отказаться от участия в соревнованиях в Майами из-за рецидива травмы левого предплечья и сконцентрировалась на подготовке к матчам на кортах Штутгарта, которые состоятся с 21 по 29 апреля.

Кроме того, после четырех лет тренировок под руководством Свена Гренефельда россиянка приняла решение расстаться со специалистом.

Шарапова нашла замену быстро, обратившись за помощью к своему бывшему наставнику Томасу Хогстедту.

После расставания с россиянкой тренер готовил к соревнованиям канадку Эжени Бушар и американку Мэдисон Кис, однако недавно он был замечен в академии Ника Боллетьери в Брейдентоне, где Шарапова проводит подготовку к предстоящим турнирам. Впрочем, официально информацию о возобновлении сотрудничества пока не подтвердила ни одна из сторон.

Ранее российская теннисистка работала со шведским специалистом с января 2011 года по июль 2013-го.

В этот период спортсменка выиграла «Ролан Гаррос» и стала обладательницей серебряной медали Олимпиады в Лондоне.

В данный момент Шарапова проводит подготовку к ближайшим турнирам на корте и в тренажерном зале. Спортсменка поделилась с болельщиками в твиттере видео, на котором она выполняет силовые упражнения.

«Подготовка к охоте за пасхальными яйцами», — добавила Шарапова необычную подпись.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 30 Мар 2018 в 12:01 PDT

В преддверии Пасхи теннисистка также объявила о выпуске нового вида своих конфет.

Напомним, в 2012 году Шарапова основала свою торговую марку, под которой производятся фруктовый жевательный мармелад, шоколад и жевательная резинка.

«Счастливая Пасха выглядит именно так! Сегодня мне прислали новые трюфели. Честно говоря, завтрашняя тренировка обещает быть немного ленивой», — написала Шарапова в инстаграме.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 31 Мар 2018 в 6:52 PDT

Восстановление теннисистки проходит на фоне недовольства болельщиков частым снятием Шараповой с соревнований.

После отказа от участия в турнире в Майами один из поклонников россиянки пожаловался, что он покупал билеты на соревнования с ее участием, но она неизменно снималась с турниров.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» ответила на упреки болельщика.

«Мне «заморозили» левую руку за 30 минут до первого матча на турнире в Индиан-Уэллсе, чтобы я могла провести игру без постоянной боли, которая преследует меня в последние несколько месяцев.

Вы не правы, если думаете, что я заранее знала о том, что не приеду в Майами, и не захотела предупредить. Мне действительно очень жаль, что вы купили билеты для вашей подруги, которая хотела посмотреть на мою игру», — написала Шарапова.

В январе 2018 года россиянку заметили в компании с британским бизнесменом Александром Гликсом. Он является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании. Сообщают, что миллионер даже выучил русский язык ради теннисистки.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 10 Мар 2018 в 5:53 PST После новостей о романе с Гликсом Шарапова поделилась с болельщиками впечатлениями от похода вместе со своей мамой в музей The Broad в Лос-Анджелесе. Теннисистка выложила фотографию на фоне картины Джаспера Джонса с изображением флага США.

Не все фанаты оценили снимок россиянки. Некоторые ее подписчики обвинили ее в отсутствии патриотизма.

«Надеюсь, Мария, вы на него не молитесь», «Патриотично? Нет, конечно. Но и Маша уже не наша. Никогда она уже не вернется», — писали фанаты в комментариях.

На данный момент Шарапова занимает 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2018 году она приняла участие в четырех турнирах. На первом из них, который прошел в китайском Шэньчжэне, спортсменка завершила выступление в четвертом раунде, с Australian Open вылетела в третьем круге, а в Дохе и в Индиан-Уэллсе покидала соревнования уже после первого.

Что касается будущего теннисистки, то, помимо турнира в Штутгарте, Шарапова заявила о желании выступить в Мадриде (5 — 12 мая), Риме (4 — 20 мая) и на «Ролан Гаррос» (27 мая — 10 июня).