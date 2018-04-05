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Футболист сборной Украины оценил красоту Шараповой
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Футболист сборной Украины Зинченко оценил красоту Шараповой 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: mariasharapova
Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко включил российскую теннисистку Марию Шарапову в топ-3 самых красивых спортсменок мира.
"Топ-3 красоток в спорте — это Мария Шарапова и футболистка сборной России Ксения Коваленко", — заявил Зинченко в интервью YouTube-каналу "Отдушивдушу".
Затем футболист также выделил украинскую теннисистку Элину Свитолину.
"И отмечу нашу Свитолину. Ее ставлю первой, а остальные уже потом. Наша всегда первая", — пояснил полузащитник.
Ранее Шарапова была замечена в компании основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса в Нью-Йорке. Пара прогуливалась в обнимку, а на безымянном пальце правой руки у теннисистки было обнаружено кольцо.
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 Ещё 3 источника 
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