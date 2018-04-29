Надаль назвал матч с Гоффеном лучшим на неделе 

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном и выход в финал турнира в Барселоне. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Я очень рад. По-моему я провел отличный матч, лучший на этой неделе. На самом деле мы оба действовали на очень высоком уровне. Он отличный теннисист.
Он молод и уверен в себе. Матч будет трудным, мне нужно играть на высочайшем уровне", — цитирует официальный сайт ATP Надаля.
Ранее россиянин Карен Хачанов уступил бельгийцу Давиду Гоффену со счетом 6:2, 6:7 (2:7) и не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Барселоне.