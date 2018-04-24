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Шарапова собралась на Олимпиаду в Токио
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Шарапова собралась на Олимпиаду в Токио 

Рамблер 24 апреля 2018
Фото: Reuters
Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова рассказала, что хотела бы выступить на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом сообщает «Чемпионат».
Теннисистка отметила, что пока не знает, «случится ли это».
«И не хочу этого знать. Намерена просто продолжать работать», — подчеркнула она.
В преддверии турнира в Штутгарте Шарапова заявила, что уже не так уверена в своих силах, как раньше. По ее словам, «уверенность в себе — довольно странная штука», которая может пропасть «очень быстро», а на ее возвращение требуется много времени. Шарапова отметила, что за двумя игроками на корте наблюдают несколько тысяч человек, поэтому спортсмены чувствуют «очень высокое давление».
Ранее Шарапова сообщила, что примет участие в теннисном турнире в Бирмингеме. Соревнования будут проходить на травяных кортах с 18 по 24 июня. Шарапова пропустила этот турнир в прошлом году из-за травмы.
Также россиянка выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе (США), который начнется 30 июля и продлится до 5 августа.
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