Лайович пробился во второй круг турнира в Барселоне, Доналдсон выбыл

Сербский теннисист Душан Лайович вышел во второй круг турнира в Барселоне, в трёх партиях обыграв испанца Педро Мартинеса-Портеро (WC) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут. Душан 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк. За выход в третий круг Лайович поспорит с испанцем Фелисьяно Лопесом (12). Барселона. Мужчины. Первый круг Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, Q) — Джаред Доналдсон (США) — 6:3, 6:1.