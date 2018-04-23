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Лайович пробился во второй круг турнира в Барселоне
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Лайович пробился во второй круг турнира в Барселоне, Доналдсон выбыл 

Чемпионат.com 23 апреля 2018
Фото: Instagram
Сербский теннисист Душан Лайович вышел во второй круг турнира в Барселоне, в трёх партиях обыграв испанца Педро Мартинеса-Портеро (WC) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут. Душан 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в третий круг Лайович поспорит с испанцем Фелисьяно Лопесом (12).
Барселона. Мужчины. Первый круг Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, Q) — Джаред Доналдсон (США) — 6:3, 6:1.
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