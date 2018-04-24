Ещё
Кузнецова: теннис для меня выбрали родители
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кузнецова: теннис для меня выбрали родители 

Чемпионат.com 24 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что стала профессиональной спортсменкой из-за решения родителей. Кузнецова вспомнила свои первые шаги в теннисе и переезд в Испанию, где она тренировалась с 12 лет.
«Мои родители выбрали для меня теннис. Это был не мой выбор. Когда могла, тренировалась в спорт-интернате у моего отца. С детства мне привили этот режим. В семь подъём, в 10 отбой, здоровый образ жизни, минимум три-четыре тренировки в день. Для меня это было нормально. Я не видела другой жизни, не знала, как люди живут иначе, обычные люди.
Папа выбрал для меня теннис. И я по сей день очень благодарна за этот выбор, но до какого-то момента я не понимала этого.
Я долго тренировалась в России, в Санкт-Петербурге, но это было очень затратно. Затем мы приняли решение, что я должна продолжить в Испании.
Конечно, сперва это было очень сложно, когда ты совсем одна, где-то в испанской семье, я не говорила ни на английском, ни на испанском. Я была очень стеснительная, просто смотрела в пол и делала упражнения, как и остальные ребята. Но именно этот переезд много для меня поменял. Изменилось моё сознание», — сказала Кузнецова в интервью для проекта «вМесте».
Чемпионат.com: последние новости
Сок и Кирьос стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде Стартовал международный детский турнир Кубок «Еврохима» — 2018 37-летняя Скьявоне разгромила Родину в финале квалификации «Ролан Гаррос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок4
Наконец-то Россия во всём призналась?80
ФИФА решила проверить всю сборную России7
Мутко может распрощаться со спортом навсегда14
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение