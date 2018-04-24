Кузнецова: теннис для меня выбрали родители

Российская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что стала профессиональной спортсменкой из-за решения родителей. Кузнецова вспомнила свои первые шаги в теннисе и переезд в Испанию, где она тренировалась с 12 лет.

«Мои родители выбрали для меня теннис. Это был не мой выбор. Когда могла, тренировалась в спорт-интернате у моего отца. С детства мне привили этот режим. В семь подъём, в 10 отбой, здоровый образ жизни, минимум три-четыре тренировки в день. Для меня это было нормально. Я не видела другой жизни, не знала, как люди живут иначе, обычные люди.

Папа выбрал для меня теннис. И я по сей день очень благодарна за этот выбор, но до какого-то момента я не понимала этого.

Я долго тренировалась в России, в Санкт-Петербурге, но это было очень затратно. Затем мы приняли решение, что я должна продолжить в Испании.

Конечно, сперва это было очень сложно, когда ты совсем одна, где-то в испанской семье, я не говорила ни на английском, ни на испанском. Я была очень стеснительная, просто смотрела в пол и делала упражнения, как и остальные ребята. Но именно этот переезд много для меня поменял. Изменилось моё сознание», — сказала Кузнецова в интервью для проекта «вМесте».