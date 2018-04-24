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Баутиста-Агут обыграл Карловича
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Баутиста-Агут обыграл Карловича во втором круге в Барселоне 

Чемпионат.com 24 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Испанец Роберто Баутиста-Агут обеспечил себе место в третьем круге турнира категории ATP 500 в Барселоне. 8-й номер посева обыграл хорватского теннисиста Иво Карловича со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4.
Матч длился 2 часа. На счету испанского спортсмена 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Карлович выполнил 15 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и упустил 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Чхун Хён (Южная Корея, 9) — Бьорн Фрэтэнджело (США, Q).
Мужчины. Барселона. 2-й круг
Адриан Маннарино (Франция, 11) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:4, 7:6 (7:5)
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