Баутиста-Агут обыграл Карловича во втором круге в Барселоне

Испанец Роберто Баутиста-Агут обеспечил себе место в третьем круге турнира категории ATP 500 в Барселоне. 8-й номер посева обыграл хорватского теннисиста Иво Карловича со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4.

Матч длился 2 часа. На счету испанского спортсмена 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Карлович выполнил 15 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и упустил 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Чхун Хён (Южная Корея, 9) — Бьорн Фрэтэнджело (США, Q).

Мужчины. Барселона. 2-й круг