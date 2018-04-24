Шарапова покинула элиту

Российская теннисистка Мария Шарапова впервые с 2003 года проиграла в четырех матчах подряд. После неудачного поединка с француженкой Каролин Гарсией на старте грунтового турнира в немецком Штутгарте 31-летняя спортсменка потеряет большое число позиций в рейтинге WTA. Шарапова уже совершенно точно окажется вне топ-50 мировой теннисной элиты.

2018 год для российской теннисистки Марии Шараповой проходит неудачно. 31-летняя спортсменка вылетела с турнира в немецком Штутгарте с призовым фондом $750 900 уже в первом круге. На старте соревнований россиянка встречалась с седьмой ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией.

Первую партию Мария начала мощно, забрав одну из подач соперницы и не отдав ни одной своей. Уверенная и сильная первая подача позволила Шараповой добиться комфортного преимущества и победить со счетом 6:3.

Во втором сете Гарсия воспряла духом, а Мария начала допускать двойные ошибки. Несмотря на это, между соперницами шла равная игра. Теннисистки обменялись брейками и довели дело до счета 6:6.

Тай-брейк Шарапова начала неудачно, подарив сопернице сразу три сетбола, которые тут же героически отыграла.

Однако сверхмотивированая Гарсия сумела проявить хладнокровие, заработала еще один шанс и уверенно использовала его — 8:6 в решающем гейме и 7:6 во всей партии.

На старте третьего сета Шарапова взяла свою подачу, а затем сделала брейк. Казалось, что после счета 2:0 матч должен был остаться за Марией, но невозмутимая Каролин совершила ответное действие и сравняла счет.

Концовка партии до последнего держала любителей тенниса в напряжении. В конечном итоге удача сопутствовала француженке. Встреча, которая продолжалась два часа и 44 минуты, завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:4 в пользу Гарсии.

Шарапова выполнила 17 подач навылет, допустила 10 двойных ошибок и три раза взяла чужую подачу. На счету Гарсии шесть эйсов, четыре двойные ошибки и шесть упущенных брейк-поинтов.

Мария проиграла в своем стиле — чрезмерный риск привел к большому количеству ненужных ошибок.

Таким образом, Гарсия впервые в карьере смогла победить Шарапову. Счет по личным встречам теперь 4-1 в пользу российской теннисистки.

После завершения матча Каролин не стала скрывать положительных эмоций.

«Это был очень равный матч. Как я и ожидала, борьба шла до самого конца, потому что Мария настоящий боец. Сегодня я играла агрессивнее и лучше принимала, чем в наших предыдущих матчах. Наконец-то после семи лет я могу сказать, что победила ее.

Мария всегда проводит все розыгрыши на 100%. Это, определенно, очень важная победа для меня. Иногда тебе надо думать больше, чем обычно, и действовать аккуратнее. Именно это я сегодня и делала в последних геймах», — приводит слова Гарсии официальный сайт WТА.

Кроме того, Шарапова повторила собственный антирекорд. В последний раз Мария проигрывала четыре матча подряд в далеком 2003 году.

Тогда обидчицами россиянки последовательно стали чешка Клара Коукалова , американки Шенэй Перри и Саманта Ривз, а также бельгийка Элс Калленс. 15 лет назад серия оборвалась как раз на отметке в четыре поединка.

Более того, в обновленном рейтинге WTA Шарапова уже совершенно точно потеряет место в числе лучших 50-ти спортсменок.

В прошлом сезоне на турнире в Штутгарте Мария добралась до полуфинала. И этот вылет в первом круге лишит ее большого количества баллов.

Вообще, соревнования в Германии всегда были для Марии одними из самых удачных. Спортсменка трижды становилась триумфатором грунтового турнира — в 2012, 2013, 2014 годах

Заслуженный тренер России Виктор Янчук проанализировал провальный старт Шараповой на турнире в Штутгарте.

«Сейчас у Шараповой подсознательно сказываются опасения снова получить травму после недавно залеченных. Мало играет, отсюда большие ожидания. Нет возможности войти в соревновательную практику. Пока этого нет — мало встреч.

Плюс давят большие амбиции. Ей хочется вернуться на ту орбиту, на которой она была. Ей надо ставить сейчас себе посильные задачи. Не стоит замахиваться на «Большой шлем». Нужно играть на турнирах попроще, на них одерживать победы и набирать форму.

У Маши идут и психологические сбои, и тренер новый. Внутри у нее дискомфорт, метания. Поражения воспринимает тяжело, а каждое новое усиливает отрицательный эффект.

Надо ждать, когда она воспрянет духом и придет в себя. Надо просто умерить сейчас пыл, играть на доступных турнирах», — цитирует Янчука «Чемпионат».