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Кошмарный сон спустя 15 лет
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Кошмарный сон спустя 15 лет 

Рамблер 6 часов назад
«Чемпионат» рассказал, что ждет теннисистку Марию Шарапову, проигравшую четыре матча подряд впервые за 15 лет.
Накануне россиянка уступила в трех сетах француженке Каролин Гарсии на турнире в немецком Штутгарте. Это поражение стало для Шараповой четвертым подряд, чего с ней не случалось с 2003 года, когда Шараповой было 16 лет.
Нынешние результаты приведут к тому, что в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шарапова со своего 41-го места переместится за пределы топ-50.
По словам автора «Чемпионата», во вчерашнем поражении россиянка может винить случай, так как уже в первом круге попала на шестую сеяную и седьмую в рейтинге WTA Каролин Гарсию.
Однако ранее Шарапова четырежды играла с француженкой и не проиграла ни разу. Вчера россиянка также была близка к победе, от которой ее отделили несколько розыгрышей.
Объясняться последние неудачи Шараповой могут и неопределенностью с тренером. В данный момент она работает с Томасом Хогстедтом, который уже тренировал ее в начале 2010-х, однако это сотрудничество пока неофициальное. По словам самой теннисистки, пока они «договорились лишь на Штутгарт». Между тем ранее Шарапова называла Хогстедта самым «сложным» человеком из тех, с кем ей приходилось общаться за пределами корта.
Также, возможно, ранее Шарапова сама объяснила причину своих поражений.
«Сейчас я не так уверена в своих силах, как раньше», — сообщала она накануне матча.
Тем временем президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уверен, что с Шараповой «все нормально», а на ее последних результатах сказываются травмы и длительная дисквалификация из-за допинга.
«Дайте ей разыграться», — призвал он.
В продолжающемся сезоне Мария Шарапова приняла участие в пяти турнирах, лишь на двух из которых сумела выиграть хотя бы один матч. В последний раз россиянка побеждала в январе.
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