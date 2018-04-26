Шарапова приступила к тренировкам в Мадриде

Шарапова начала подготовку к турниру в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова начала подготовку к турниру Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдёт в Мадриде с 4 по 13 мая.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Шарапова провела первые тренировки на грунтовом корте.

«Смотрите, кто это тренируется? Добро пожаловать, Шарапова», — написано в сообщении.

Look who is practicing now!



Welcome to the Caja Mágica, @MariaSharapova! 😊#MMOPEN pic.twitter.com/EBN91QXdNl— Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) 26 апреля 2018 г. Перед испанским турниром россиянка во второй раз в карьере проиграла четыре матча подряд.

Ранее сообщалось, что Шарапова выпадет из топ-50 рейтинга WTA после поражения на турнире в Штутгарте.