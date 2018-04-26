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Шарапова приступила к тренировкам в Мадриде
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Шарапова начала подготовку к турниру в Мадриде 

RT на русском 26 апреля 2018
Фото: ТАСС
Российская теннисистка Мария Шарапова начала подготовку к турниру Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдёт в Мадриде с 4 по 13 мая.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Шарапова провела первые тренировки на грунтовом корте.
«Смотрите, кто это тренируется? Добро пожаловать, Шарапова», — написано в сообщении.
Перед испанским турниром россиянка во второй раз в карьере проиграла четыре матча подряд.
Ранее сообщалось, что Шарапова выпадет из топ-50 рейтинга WTA после поражения на турнире в Штутгарте.
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