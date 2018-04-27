Теннисистка Кузнецова не сумела выйти в полуфинал турнира в Стамбуле

Встреча, которая длилась два часа и 19 минут, завершилась поражением россиянки со счетом 1:6, 6:1, 5:7.

Кузнецова допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из 11.

В активе словенской теннисистки три эйса, шесть реализованных брейк-пойнтов, а также четыре допущенные двойные ошибки.

Соперницей Херцог в полуфинале турнира станет Мария Саккари из Греции.

Стамбул 2018. 1/4 финалаПолона Херцог (Словения) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:1, 1:6, 7:5