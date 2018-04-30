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Плишкова снялись с турнира в Праге
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Плишкова снялись с турнира в Праге 

Спорт-Экспресс 30 апреля 2018
Фото: Reuters
Чешская теннисистка Каролина Плишкова снялась с турнира в Праге, стартующего 30 апреля, из-за травмы правого бедра, сообщает пресс-служба соревнований. Накануне она завоевала титул на турнире в Штутгарте, обыграв в финале американку Коко Вандевеге со счетом 7:6 (7:2), 6:4.
Плишкова на старте соревнований в Праге должна была встретиться со своей сестрой Кристиной. Теперь соперницей Кристины Плишковой станет белоруска Александра Саснович.
Еще одна чешка Маркета Вондроушова также снялась с турнира в Праге. У нее повреждено бедро.
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