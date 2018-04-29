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Надаль стал победителем испанского турнира
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Надаль стал победителем испанского турнира 

Газета.Ru 29 апреля 2018
Фото: Reuters
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в рамках теннисного турнира, проходившего в Барселоне, сообщает "Советский спорт".
Первая ракетка мира в финальном матче взял верх над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом со счетом 6:2, 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 18 минут.
Призовой фонд АТР составил € 2,5 млн  Помимо Циципаса, по ходу соревнования 31-летний испанец одолел своих соотечественников Карбальеса Баэну, Гарсия-Лопеса, словака Клижана и бельгийца Гоффена.
Ранее сообщалось, что Надаль выиграл турнир в Монте-Карло.
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