Надаль стал победителем испанского турнира 

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в рамках теннисного турнира, проходившего в Барселоне, сообщает "Советский спорт".
Первая ракетка мира в финальном матче взял верх над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом со счетом 6:2, 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 18 минут.
Призовой фонд АТР составил € 2,5 млн Помимо Циципаса, по ходу соревнования 31-летний испанец одолел своих соотечественников Карбальеса Баэну, Гарсия-Лопеса, словака Клижана и бельгийца Гоффена.
Ранее сообщалось, что Надаль выиграл турнир в Монте-Карло.