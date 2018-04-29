Надаль стал победителем испанского турнира

Первая ракетка мира в финальном матче взял верх над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом со счетом 6:2, 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 18 минут.

Призовой фонд АТР составил € 2,5 млн Помимо Циципаса, по ходу соревнования 31-летний испанец одолел своих соотечественников Карбальеса Баэну, Гарсия-Лопеса, словака Клижана и бельгийца Гоффена.

Ранее сообщалось, что Надаль выиграл турнир в Монте-Карло.