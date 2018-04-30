Надаль сохранил лидерство в рейтинге ATP 

На прошедшей неделе он стал победителем турнира в Барселоне. Второе место в рейтинге занимает швейцарец Роджер Федерер. Изменений в топ-10 не произошло.
Лучшим из россиян является Андрей Рублев, занимающий 31-е место.
Рейтинг ATP Положение на 30 апреля
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5195
4 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4985
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4950
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545
8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390
9 (9). Джон Изнер (США) — 3125
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3020…
31 (31). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) — 1417…
38 (37). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) — 1255…
50 (48). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ) — 1019…
88 (86). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) — 673…
99 (100). МИХАИЛ ЮЖНЫЙ (Россия) — 620 * — положение в предыдущем рейтинге