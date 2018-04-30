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Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Праге
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Вихлянцева вышла во второй круг теннисного турнира в Праге 

Газета.Ru 30 апреля 2018
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге. Об этом сообщает "Советский спорт".
В стартовом матче она одержала победу над немкой Кариной Виттефт со счетом 6:4, 6:4, где продолжительность встречи составила больше часа.
Отмечается, что за выход в четвертьфинал россиянка сыграет с победительницей матча противостояния между чешками Терезой Шмитковой и Петрой Квитовой.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова потеряла 12 пунктов в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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