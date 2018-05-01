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Британцы ополчились на Кафельникова
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Кафельников опроверг обвинения британских СМИ в участии в договорном матче 

ТАСС 1 мая 2018
Фото: ТАСС
Российский теннисист Евгений Кафельников опроверг предположение британского издания об участии в договорном матче в 2003 году. Об этом он заявил ТАСС.
В конце апреля независимая комиссия опубликовала итоги расследования договорных теннисных матчей, в докладе отмечалось, что в 2003 году один из теннисистов, чье имя не называется, завершил карьеру, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств после подозрительного матча. Британская газета The Telegraph опубликовала статью, в которой назвала этим теннисистом Евгения Кафельникова, матч был сыгран в октябре 2003 года на турнире во французском Лионе и завершился победой испанца Фернандо Висенте со счетом 6:2, 6:3. Через несколько дней Кафельников якобы получил уведомление от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) о начале разбирательств и был допрошен, однако ввиду отсутствия доказательств обвинения против него выдвинуты не были. Кафельников завершил карьеру после выступления на турнире ATP в Санкт-Петербурге в конце октября 2003 года.
"Это бред, — сказал Кафельников. — Мне несколько дней назад звонил британский журналист, задавал вопросы. Мне нечего кроме этого сказать".
Кафельников является одним из самых титулованных теннисистов в истории России. Он становился олимпийским чемпионом 2000 года в мужском одиночном разряде, также выигрывал турниры Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии (1999 год) и Открытый чемпионат Франции (1996). В составе сборной России Кафельников становился победителем Кубка Дэвиса (2002).
В настоящее время Кафельников является вице-президентом Федерации тенниса России (ФТР).
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