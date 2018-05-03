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Цонга снялся с турниров в Мадриде и Риме
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Цонга снялся с турниров в Мадриде и Риме 

Чемпионат.com 3 мая 2018
Фото: РИА Новости
Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга продолжает залечивать травму колена. Восстановление 33-летнего теннисиста заняло больше времени, чем он рассчитывал. В итоге спортсмен отказался от участия в турнирах серии «Мастерс 1000» в Мадриде и Риме.
Цонга в последний раз участвовал в турнирах в Монпелье в январе. В полуфинале соревнований спортсмен травмировал колено в матче с Люка Пуи. В начале апреля спортсмен перенёс операцию.
Свой лучший результат Цонга показал в Мадриде в 2013 году, когда он добрался до четвертьфинала. Последние два года турниры в Риме француз пропускал, а в 2010 и 2012 годах он доходил до полуфинала этих соревнований.
На турнире в Мадриде Цонгу заменит американец Райан Харрисон.
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