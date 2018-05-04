Надаль подвергся критике из-за футбола

Надаля раскритиковали за появление на стадионе в шарфе «Атлетико»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль побывал на матче 1/2 финала Лиги Европы "Атлетико" — "Арсенал" (1:0). Болельщики раскритиковали его за то, что он был в шарфе "Атлетико".

Надаль ранее заявлял, что более за "Реал" . При это его дядя Мигель Анхель Надаль выступал за "Барселону".

"Надаль "болеет" за "Реал", болел за "Барселону" в детстве, потому что там играл их дядя, а теперь надевает шарф "Атлетико". Он настоящая змея, Федерер так никогда не сделал бы", -написал в твиттере один из пользователей.