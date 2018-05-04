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Надаль подвергся критике из-за футбола
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Надаля раскритиковали за появление на стадионе в шарфе «Атлетико» 

Спорт-Экспресс 13 минут назад
Фото: globallookpress.com
Испанский теннисист Рафаэль Надаль побывал на матче 1/2 финала Лиги Европы "Атлетико" — "Арсенал" (1:0). Болельщики раскритиковали его за то, что он был в шарфе "Атлетико".
Надаль ранее заявлял, что более за "Реал". При это его дядя Мигель Анхель Надаль выступал за "Барселону".
"Надаль "болеет" за "Реал", болел за "Барселону" в детстве, потому что там играл их дядя, а теперь надевает шарф "Атлетико". Он настоящая змея, Федерер так никогда не сделал бы", -написал в твиттере один из пользователей.
Также в социальной сети появились и другие негативные комментарии об этом событии.
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