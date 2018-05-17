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Зверев пробился в третий круг турнира в Риме
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Зверев пробился в третий круг турнира в Риме 

Газета.Ru 17 мая 2018
Фото: atpworldtour.com
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс-1000" в Риме, сообщает "Советский спорт".
Во втором круге 21-летний немец встречался с представителем Италии Маттео Берреттини, которого одолел со счетом 7:5, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты.
Следующий соперником Зверева станет британский спортсмен Кайл Эдмунд, который взял верх над французом Люка Пуи.
Уроженец Гамбурга с русскими корнями является действующим чемпионом турнира в Риме. В 2017 году Александр победил в двух сетах серба Новака Джоковича — 6:4, 6:3.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова встретится с австралийской теннисисткой на турнире в Риме.
Теннис. Рим. 2-й кругМаттео Берреттини (Италия) — Александр Зверев (Германия) — 5:7, 2:6
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